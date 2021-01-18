Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Afyonkarahisar'da yılkı atlarının doğa ile mücadelesi kamerada

Afyonkarahisar'da yılkı atlarının doğa ile mücadelesi kamerada

- Yılkı atlarının doğada toplu halde görüntülenmesi

Tarım Kamera Sayılar Ormanlı Karahisar 

-- Detay görüntüler

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bulunan yılkı atlarının doğa ile zorlu mücadelesi ve yiyecek arayışı görüntülendi. Afyonkarahisar’ın Kumalar Dağı ve Akdağ’da yüksek kesimlerindeki ormanlık alanda yaşayan yılkı atları, guruplar halinde gezerek yiyecek aradılar. Geçtiğimiz günlerde bu duruma kayıtsız kalmayan Sandıklı Kaymakamlığı ve belediye ekipleri dağların değişik kesimlerine yem desteğinde bulundu. Yüksek kesimlerde özellikle kış ayları yaban hayatı için çetin geçiyor. Ormanın iç kesimlerinde ve dağların yüksek alanlarında yaşam alanı bulan ve sayıları tam olarak bilinmeyen yılkı atları, 20-25'lik gruplar halinde karla kaplanan bölgelerde yiyecek savaşı veriyor. Sürüler halinde dolaşan atlar, beyaz örtü ve ağaçlar arasında bölgeye ayrı bir güzellik katarken bölgeden ayrılırken de tek sıra halinde ilerleyişi eşsiz görsel güzellikler sunuyor. Havalar ısındıkça ormanların yüksek kesimlerinde bulunan yılkı grupları, kışın aç kalınca ovalara, tarım arazilerine inebiliyor. (AB-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı