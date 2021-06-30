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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Caz festivalinin kapanışını Lucia Bakaiova yaptı

AFYONKARAHİSAR - Caz festivalinin kapanışını Lucia Bakaiova yaptı

- "21. Afyonkarahisar Caz Festivali"nin kapanış konseri - Caz sanatçısı Lucia Bakaiova'nın konseriCaz festivalinin kapanışını Lucia Bakaiova yaptıAFYONKARAHİSAR (AA) - Çekya'nın başkenti Prag'dan gelen caz sanatçısı Lucia Bakaiova, "21. Afyonkarahisar Caz Festivali"nin kapanış konserinde sanatseverlerle buluştu.NG Afyon'da gerçekleşen konserde sanatçıya, tuşlu çalgılarda Zafer Gökçer ve Öykü Damla Gözel, saksafonda Tarık Temüge, davulda Kaan Elginöz, bas gitarda Alp Kısa, saksafonda ise David Kudrna eşlik etti.Genç caz sanatçısı Bakaiova, "I wish You Love", "Can't We Be Friends", "Chega De Saudade", "Love", "Take Five", "Save Your Love For Me", "Young at Heart", "Blame It on My Youth", "Moanin" ve "My Funny Valentine" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu bir repertuvarı yorumladı.Lucia Bakaiova, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in üstlendiği festival, 3 gün boyunca sanatseverlere caz müziğinin seçkin eserlerini dinleme fırsatı sundu.Birçok konserin gerçekleştiği festival, Yalvaç Ural söyleşisinin yanı sıra David Kudrna Quartet, Jan Balek Trio, Mikulas Pokorni Trio ve The Alice Project konserlerine ev sahipliği yaptı.

Saksafon Karahisar Başkent Festival 

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