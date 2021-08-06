Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
- AFAD’ın uyarısından sonra Tekirdağ’ın havası değişti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
- AFAD’ın uyarısından sonra Tekirdağ’ın havası değişti

- AFAD’ın uyarısından sonra Tekirdağ’ın havası değişti

Tekirdağ’dan detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Yağış Uyarısı Sağanak Yağış Gökyüzü Aski Sağanak 


- AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğünün Trakya’da yağış uyarılarının ardından Tekirdağ’ın havası değişti. Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün sağanak yağış uyarılarının ardından Tekirdağ’ın havası değişti. Sabah saatlerinde gökyüzünün rengi değişirken, Tekirdağ’da puslu hava etkisini sürdürüyor. AFAD’tan yapılan yağış uyarısında, “Bugun (Cuma) aksam saatlerinde Kirklareli il geneli ile Edirne'nin kuzeyi Tekirdag'in kuzeyi (Hayrabolu, Muratli, Corlu, Ergene, Cerkezkoy, Kapakli ve Saray) kesimlerinde beklenen saganak ve gok gurultulu saganak yagislarin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasi beklendiginden meydana gelebilecek ani sel, su baskini, yildirim, dolu yagisi, yagis aninda kuvvetli ruzgar ve ulasimda aksamalar gibi olumsuzluklara karsi dikkatli ve tedbirli olunmasi gerekmektedir” denildi. (HLD-
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı