Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
ADIYAMAN - Kazı çalışmalarında Bizans dönemine ait mezar ve insan iskeleti bulundu

ADIYAMAN - Kazı çalışmalarında Bizans dönemine ait mezar ve insan iskeleti bulundu

- Perre Antik Kenti sınırları içindeki kazı çalışmasında bulunan mezar ve insan iskeleti - Kazı ekibinin mezar ve iskelet çevresinde çalışması - Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan'ın konuşması Adıyaman 'da kazı çalışmalarında Bizans dönemine ait mezar ve insan iskeleti bulunduADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Örenli Mahallesi'nde bulunan Perre Antik Kenti sınırları içerisindeki kamulaştırılan alanda kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait yaklaşık bin yıllık mezar ve insan iskeletine rastlandı.Kommagene Krallığı'na ev sahipliği yapan 5 önemli kentten biri olan antik kentin sınırları içerisinde yer alan Perre Antik Kenti'nde kamulaştırılan alanda kazı çalışmaları sürüyor.Tarihi Roma Çeşmesi kuzey ve batısında kazı çalışmalarında blokal taşlar, su kanalları ve mimari yapılar ortaya çıkarıldı. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, Örenli Mahallesi'nde 40 gün önce kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Roma Çeşmesi'nin kuzey ve batısında kazı çalışmaları yaptıklarını anlatan Alkan, "Bir yerleşik alanda böyle mezar yapısına denk gelmemiz ilginç. Bu mezar yapısında iskelet ortaya çıktı. Bu İskelet yapısı sırt üzeri yatmış bir şekilde doğu - batı uzantısında uzanmıştır. İçerisinde ise bir ölü hediyesi olarak çömlek bulduk. Bu çömlekten yola çıkarak bu mezar yapısının Bizans dönemi yani bin yıllık bir mezar olduğunu görmekteyiz." dediAlkan kazı çalışmalarının sürdüğünü ve bu yıl Roma Çeşmesi etrafını ortaya çıkaracaklarını belirtti.

Su Muhabir Mimari Bulduk 

İlgili Foto Galeriler
Tek Bina, 88 Farklı GörünüşTek Bina, 88 Farklı Görünüş
En İyi Şekilde Organize Edilmiş Dekoratif Bahçe TaşlarıEn İyi Şekilde Organize Edilmiş Dekoratif Bahçe Taşları
Ev Kütüphanesi Tasarım FikirleriEv Kütüphanesi Tasarım Fikirleri
En Modern Pencere TasarımlarıEn Modern Pencere Tasarımları
En Güzel Dış Kapı TasarımlarıEn Güzel Dış Kapı Tasarımları
Evde Harfler Ve Kelimelerle Yapılabilecek 30 Yaratıcı TasarımEvde Harfler Ve Kelimelerle Yapılabilecek 30 Yaratıcı Tasarım
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı