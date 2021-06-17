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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ADANA - 'Yaza Merhaba' konserleri

ADANA - 'Yaza Merhaba' konserleri

ADANA - "Yaza Merhaba" konserleri - Konseri izlemeye gelenler - Sanatçıların konser vermesi - İzleyenlerin alkışlamaları Adana 'da "Yaza Merhaba" konserleri devam ediyorADANA (AA) - Adana 'da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) tarafından gerçekleştirilen "Yaza Merhaba" konserleri sürüyor.Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün öncülüğünde gerçekleştirilen konserde, "Klasikten Moderne" seslendirildi.Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, seslendirdikleri klasikten moderne çalışmasını seyirciyle buluşturdu.Bazı eserlerde sanatçılara eşlik eden dinleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.

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