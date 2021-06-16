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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ADANA - Türkiye-Galler maçı dev ekrandan araçların içinden izlendi

ADANA - Türkiye-Galler maçı dev ekrandan araçların içinden izlendi

- Millet Bahçesi - Türkiye - Galler maçını dev ekranda izleyen vatandaşlar Adana 'da Türkiye - Galler maçı dev ekrandan araçların içinden izlendiADANA (AA) - Adana 'da, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda, Türkiye ile Galler arasında oynanan maç, dev ekrandan araçların içinden seyredildi.Yüreğir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'ne Türkiye - Galler maçı için dev ekran kuruldu.Vatandaşlar, araçlarını dev ekranın karşısına park edip karşılaşmayı izledi.Belediye görevlileri, maçı izleyenlere patlamış mısır, çay ve gazoz ikram etti.Maçı ailesiyle izleyen Ahmet Köse, Yüreğir Belediyesine teşekkür ederek A Milli Takımı her kulvarda destekleyeceklerini söyledi.

Eşiyle maçı seyreden Mine Sönmez de ülke olarak kenetlendiklerini dile getirdi.

Mısır Patlamış Mısır 

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