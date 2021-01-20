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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Adana’nın kuzey ilçeleri dondu

Adana’nın kuzey ilçeleri dondu

Tufanbeyli karlı sokaklar detay

Kaymakamlık Buz Sarkıtları Kar Yağışı 

-Oluşan buz sarkıtları cep telefon görüntüsü

( ADANA )- Etkili olan kar yağışı sonrası çatılarda buz sarkıtları oluştu ADANA

- Adana’nın kuzeyinde bulunan Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde termometreler dün gece-25 dereceyi gördü. Adana’nın 1600 rakımlı Tufanbeyli ilçesi dün gece -25 dereyi görürken gündüz -16 dereceyi bulan soğuk havayla mücadele ediliyor. Saimbeyli ilçesinde hava - 12 dereciyi bulurken Feke’de termometreler -6 dereci gösterdi. Etkili olan kar yağışı sonrası çatılarda buz sarkıtları oluşurken vatandaşlar, bir olumsuzluğa neden olmaması için küreklerle evlerinin çevresinde oluşan sarkıtları kırdı. Meteoroloji yetkilileri soğukların birkaç gün daha etkili olacağını açıklarken ilçe kaymakamlıkları vatandaşları don olayı, buzlanma ve yaşanacak olumsuzluklara karşı uyardı. (BRL-
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