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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Adana'nın gizli cenneti: Küp Şelaleleri

Adana'nın gizli cenneti: Küp Şelaleleri

Küp şelaleleri drone görüntüleri

Kanyon Cennet Yabancı Turist Şelale Gesi 

-Şelale detay
-Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ile röportaj
-Küp şelalaleri mesire alanı detay
-Küp şelalesi drone ile detay

( ADANA - DRONE)- Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, doğa severleri, Aladağ ilçesinde bulunan ve ulaşımı Kozan ilçesinden de sağlanan toplamda 10 şelaleden oluşan Küp Şelalelerini görmeye davet etti ADANA

- Adana’nın tabiat güzelliklerinden biri olan Küp Şelaleleri yaz aylarında vatandaşların uğrak mekanlarından biri haline geldi. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve beraberindekiler, Aladağ sınırları içerisinde bulunan, ulaşımı Kozan ilçesinden de sağlanan toplamda 10 şelaleden oluşan Küp Şelalelerini gezdi. Kozan’a bağlı Ergenuşağı ve Işıkkaya mahallelerine çok yakın bir mesafede Zamantı Irmağı üzerinde yer alan Küp Şelalelerinin daha fazla yerli ve yabancı turist tarafından keşfedilmesi gereken bir gizli bir cennet olduğunu ifade eden Başkan Özgan, "Burası tabiat harikası, muhteşem bir yer. Kozanlıların çoğunun bildiği, hatta sıkça ziyaret ettiği bir bölge. Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik’e teşekkür ediyorum Küp Şelalerini gündeme getirdiği için. Tüm doğaseverleri bu müthiş güzelliği görmeye davet ediyorum” dedi.
Doğal yaşamın korunduğu çevresi orman bölgesi olan 1.5 kilometrelik kanyon içerinden yer alan Küp Şelaleleri, fotoğraf tutkunları için de ayrı ayrı bir görsel şölen oluşturuyor. (BDL-
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