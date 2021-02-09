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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Adana'dan sonra Hatay'da da balina görüldü

Adana'dan sonra Hatay'da da balina görüldü

Balinaların görüntüleri

Amatör Balıkçı Balina Amatör 

-Balıkçıların heyecanlı konuşmaları

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında 2 uzun balina amatör balıkçılar tarafından görüntülendi. Arsuz ilçesinde Gökmeydan sahilinde bindikleri tekne ile denize açılan amatör balıkçılar kıyıya yakın bölgede 2 adet cinsi uzun balina (Balaenoptera physalus) ile karşılaştılar. O anları cep telefonları ile kayda alan amatör balıkçılar heyecanı ve şaşkınlıkları konuşmalarına da yansıdı. Sakin tavırları ile bir süre balıkçı teknelerine eşlik eden ve görmezlikten gelen balinalar yollarına devam ederek gözden kayboldular.
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