Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Adana’daki sis denizi hayran bıraktı

Adana’daki sis denizi hayran bıraktı

Drone ile sis görüntüler

Irak 

-Aktüel sis görüntüleri

( ADANA - DRONE)- Adana’da kartpostallık görüntüler oluştu ADANA

- Adana’da gün doğumuyla birlikte aniden bastıran sis, etkileyici görüntüler oluşturdu. Drone ile çekilen sis altındaki kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Adana kent genelinde gün doğumuyla beraber aniden bastıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sisin en çok etkili olduğu kentin Sarıçam ilçesinde birçok ev adeta sisin içerisinde kayboldu. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte etkisini azar azar yitiren sis drone ile de görüntülendi. Kentte kartpostallık manzaralar oluşurken, beyaz örtüyle kaplanan birçok yer görüntüsüyle de hayranlık uyandırdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı