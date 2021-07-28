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Adana’da termometreler 46 dereceyi gösterdi
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Adana’da termometreler 46 dereceyi gösterdi

Adana’da termometreler 46 dereceyi gösterdi

Sıcakta oturan vatandaşlar

Hava Sıcaklığı Altın Gesi 

-Termometre görüntüsü
-Elini-yüzünü yıkayan vatandaşlar
-Röportaj
-Genel ve detay görüntüler

( ADANA -ÖZEL)- Sıcaktan fenalaşıp gölgede uyudu, vatandaşlar öldü sandı ADANA

-. Sıcak havada rahatsızlanıp gölgede uyuya kalan bir vatandaşı ise başka vatandaşlar uyandırıp elini yüzünü yıkattı. Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün anlık verilerine göre hava sıcaklığı 14.00 itibariyle 40 derece ölçüldü. Güneş altındaki ve araç termometreler ise ise 46 dereceyi gösterdi. Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenip el ve yüzlerini yıkadı. Mehmet Yılmaz isimli vatandaş ise sıcak hava nedeniyle rahatsızlanıp ağaç gölgesinde uyuya kaldı. Bu sırada uyuyan vatandaşı gören başka bir vatandaş ise Yılmaz’ı uyandırıp elini yüzünü yıkattı. İşi olduğu için evden çıkmak zorunda kaldığını söyleyen ve Adana’nın çok sıcak olduğunu belirten bir vatandaş, “Adana çok sıcak. Yanıyor. Dışarı bile çıkamıyoruz. Az önce uyuyan adamı öldü sandık. Güneşten çıkamıyoruz. Aslında yola çıkıp silahı alacaksın ve güneşe sıkacaksın. Her yer soğuk bizim Adana yanıyor. Gölge daha sıcak. Güneşe çıkamıyoruz, gölgede pişiyoruz. Adana cehennem gibi yanıyor. Cehennem harbiden Adana’nın altında” diye konuştu.
(UMT-
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