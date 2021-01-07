Adana'da son 92 yılın en kurak kışı yaşanıyor

-Tarladan aktüel kuraklık görüntüleri

-Mehmet Akın Doğan röportaj

-Ertaç Özel röportaj

-Genel ve detay görüntüler



( ADANA -DRONE-ÖZEL)- Adana 92 yıllık yağış ortalamasının altında kaldı, tarım arazileri risk altında- Meteoroloji 6. Bölge Müdürü Serdar Aygün:- "Türkiye geneli yağışlar normaline göre yüzde 50.1 azaldı"- Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:- "Eğer böyle devam ederse sıkıntı büyük" ADANA



- Yağış miktarındaki azalma nedeniyle ülke genelinde etkili olan kuraklık, Adana’da etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji verilerine göre Adana, 2020 yılında son 92 yıllık yağış ortalamasının altında kaldı. Soğan ve buğday gibi tarım ürünleri suya ihtiyaç duyarken, tarladaki kuraklık belirtileri dikkat çekti. Türkiye'de yağışların azalması ile başlayan 'meteorolojik kuraklık' kısa zamanda barajlarda etkisini gösterdi. Sonbahar aylarında ülkeye beklenen yağışların düşmemesi' 'tarımsal kuraklık' tehlikesini beraberinde getirdi. Ülkenin en önemli tarım üretim merkezlerinden olan Adana’da ise kuraklık etkisini göstermeye başladı.

İHA muhabirinin Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden elde ettiği verilere göre Adana, 2020 yılında metrekareye 523 kilogram yağış ile 670.4 kilogram olan son 92 yıllık yağış ortalamasının altında kaldı. Meteoroloji 6. Bölge Müdürü Serdar Aygün, yaptığı açıklamada, Türkiye geneli yağışların normaline göre yüzde 50.1 azaldığını söyleyerek, “Tüm bölgelerde yağışlarda azalma olmuştur. Bölgesel olarak ise en fazla azalma yüzde 62.9 ile İç Anadolu’da, yüzde 53.5 ile Karadeniz’de gerçekleşmiştir. Akdeniz’de ise yüzde 46.6 oranında azalma söz konusudur” dedi.

"Yağmurun yağmasını bekliyoruz" Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise Adana’da da kuraklığın başladığını ve soğan ile buğdayın artık suya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Doğan, “Genelde Türkiye’de son 92 yıldaki verilere baktığımızda ortalama 670.4 kilogram yağış gördük. 2018 yılında Adana’da metrekareye düşen yağış miktarı 924 kilogram. 2019 yılında 1023 kilogram yağış düşüyor ancak 2020 yılında 523 kilogram yağış oluyor. 2020 yılında yağan yağış ise sadece ilk 2-3 ayda yağdı. Sonra kurak geçti. Şuan gördüğümüz gibi bütün bitkiler su istemekte. Geçenlerde hafiften bir yağmur yağdı ve bitkiler onunla idare ediyor. Soğanlar ekildi ve onlara gübre vermemiz lazım. Onun içinde yağmurun yağmasını bekliyoruz” diye konuştu.

"Böyle giderse çiftçi ürün sulayacak" Yağmur yağmadığı takdirde Devlet Su İşleri tarafından sulama kanallarına verilecek su ile ovadaki çiftçilerin ürünlerini sulayacağını kaydeden Başkan Doğan, “Bütün Türkiye genelinde ki barajlarda da doluluk oranı azaldı. Eğer bu sezon böyle giderse sadece ovadaki çiftçilerimiz ürünlerini sulayacak. Yüksek kesimde olan çiftçilerin ürünleri su sıkıntısı nedeniyle zarar görecek” ifadelerini kullandı. Ürünlerde yağış azlığı nedeniyle kalitenin de düştüğünü belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan daha sonra şunları söyledi: “Nisan ayından bu yana neredeyse hiç yağmur yağmadı. 2020 yılının sonunu zaten yağışsız bitirdik. Ürünlerimizi bile kestiğimizde eski kaliteyi göremiyoruz. Soğan ve buğday şuanda en çok suya ihtiyacı olan ürünler. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre de 2020 yılının Ekim ayından Ocak ayının 5’ine kadar geçmiş yıllara oranla yüzde 50 yağmur az yağdığını öğrendik. Sezon kurak geçiyor. Eğer böyle devam ederse sıkıntı büyük. Barajlarda su seviyeleri düştü. Adana ilimiz yine diğer illere göre şanslı. Çatalan Barajı ve Toros Dağları var. Ancak böyle kurak giderse o suda bizi idare etmeyecektir.” Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nde görevli Mühendis Ertaç Özal ise hava durumu tahminine göre Adana’da önümüzdeki 5 gün boyunca yağmurun beklenmediğini söyledi.







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