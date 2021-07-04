Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Adana’da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Adana’da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Adana’da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Yağmur görüntüsü

Yağmur Su Akalan Yağan 

-Apartmanın damından yağan yağmur görüntüsü
-Evlerden görüntüler
-Genel ve detaylar
-Yağmurdan detaylar

( ADANA ) ADANA

- Adana’da aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçların dalları kırılıp yola savrulurken vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adana'da Temmuz yağmuru vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sağanak nedeniyle çok sayıda mahallede su taşkınları yaşanırken merkez ilçelerde bulunan bulvardaki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı ağaçların dallarının kırılarak yollara düştüğü de görüldü.

İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı