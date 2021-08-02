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Adana’da ki orman yangını kontrol altına alındı
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Adana’da ki orman yangını kontrol altına alındı

Adana’da ki orman yangını kontrol altına alındı

Soner Çetin açıklamaları

( ADANA ) - ADANA

İhlas Yangın Altın Orman Yangını Helikopter 


- Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Çukurova ilçesine bağlı Küçükçınar Mahallesi'nde başlayan yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürürken, alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Ekiplerin yaklaşık 4 saat boyunca havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Başkan Çetin, helikopterlerin arka arkaya doğru atışlar yapması sonucu yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

(UMT-
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