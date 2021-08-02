Adana’da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

-Yangından görüntüler

-Ekiplerin müdahalesi

-Helikopterin müdahalesi

-Genel ve detay görüntüler



( ADANA )- Havadan ve karadan yangına aralıksız müdahale böyle görüntülendi- Alevler arasında kalan ADANA



- Adana’da anız yakılmasıyla başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor. Polis ekipleri, vatandaşları mahalleden boşaltırken yangına havadan ve karadan aralıksız müdahale sürüyor Çukurova ilçesine bağlı Küçükçınar Mahallesinde başlayan yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi ve söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, çalışmalarını sürdürürken alevler rüzgarında etkisiyle yayıldı. Alevlerin vardığı Bozcalar Mahallesinde polis ekipleri vatandaşları yerleşim yerlerini boşaltmaları konusunda uyarırken vatandaşlar evlerini terk etti. Yangına havadan ve karadan aralıksız müdahale sürüyor. İhlas Haber Ajansı da yangının devam ettiği noktada ekiplerin alev arasındaki çalışmalarını saniye saniye görüntüledi. (ELF-

