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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Adana’da 50 bin fidan toprakla buluştu

Adana’da 50 bin fidan toprakla buluştu

Vatandaşların fidanları toprakla buluşturması

Orman Yangınları Efes Öğrenciler 

-Mahmut Yılmaz konuşması
-Süleyman Elban konuşması
-Protokolün fidan dikmesi

( ADANA ) - ADANA

- Adana'da, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü"nde 50 bin fidan toprakla buluştu. İlki geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ve her yıl 11 Kasımda gerçekleştirilecek olan ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında “11/11 Geleceğe Miras, Dünyaya Nefes” sloganıyla fidan dikim organizasyonu merkez Sarıçam ilçesinin Gökbuket Köyü Hakkıbeyli Mahallesi’nde belirlenen alanda gerçekleştirildi.
Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, bu sene orman yangınlarının çok olduğunu ancak orman teşkilatının canla başla çalışarak müdahaleleri zamanında yaptığını belirtti.
Ayrıca Yılmaz, Adana’nın 15 ilçesinde bugün toplamda 50 bin fidanın toprakla buluşacağını söyledi.

Adana Valisi Süleyman Elban ise orman teşkilatına teşekkür ederek, “Ormanın ne demek olduğunu yangınlarda toplumumuzun tüm kesimi anlamış oldu. Hakikaten orman yangınlarında herkesin içi yanıyordu. Ormanın kıymetini hepimiz biliyoruz. Ormanın sadece bir ağaç, ağaçlar topluluğu olmadığını biliyoruz. Onun içinde ne zaman bir ağaç dikimiyle ilgili kampanya olsa bende sizler gibi mutluluk duyuyorum. Bu dikeceğimiz ağaçların hem bizlere, hem de nesillerimize çok ciddi katkılar sağlayacağını, havamızın temizlenmesine çok ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Süleyman Elban, kent protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu. (ADN-ADN-Y)
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