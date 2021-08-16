Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Adakcı Baba Hakan Orhan'dan örnek bir davranış daha
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Adakcı Baba Hakan Orhan'dan örnek bir davranış daha

Adakcı Baba Hakan Orhan'dan örnek bir davranış daha

Kahramankazan'da bulunan küçükbaş yetiştiricilerini tek tek gezererek damızlık vasfı taşıyan hayvanları toplayan Hakan Orhan, kendi çiftliğinden de eklediği hayvanları Manavgat'taki küçükbaş yetiştiricilerine götürerek elleriyle teslim etti.

Kurbanlık Hayvan Manavgat Orman Yangını Antalya Merkez Manavgat Yangını Antalya 


Manavgat Kalemler Köyü'nde yaşanan orman yangınlarından hayvanları telef olan yetiştiricilere damızlık desteğinde bulunan ekibin başında olan Hakan Orhan yaptığı açıklamada, ''Antalya Manavgat'ı ziyaret ettik, üreticilerin durumları hiç iyi değil. Ancak şunun altını çizmem gerekiyor bizim devletimiz çok büyük bir devlet, vatandaşının her zaman yanında mağdur ailelerin her ihtiyacını karşılıyor. Biz orada Ziraat Odası Başkanı ve bölgenin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldik, Allah razı olsun hiç boş durmuyorlar. Allah devletimize zeval vermesin birlik ve beraberliğimizi bozmasın.'' dedi.
İlgili Foto Galeriler
Herakles Lahdi Antalya Müzesinde Ziyarete AçıldıHerakles Lahdi Antalya Müzesinde Ziyarete Açıldı
Antalya'da tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı varAntalya'da tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Antalyaspor'dan Nasri'ye coşkulu karşılama!Antalyaspor'dan Nasri'ye coşkulu karşılama!
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
2 tonluk dev kurbanlık Erdoğan'a...2 tonluk dev kurbanlık Erdoğan'a...
Eskişehirspor-Göztepe maçından en güzel karelerEskişehirspor-Göztepe maçından en güzel kareler
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı