Açık unutulan rögara düşten otomobil vatandaşların yardımıyla çıkarıldı

-Yağış görüntüleri

-Açık unutulan rögardan görüntüler



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde öğlen saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Fırtına ile birlikte etkili olan sağanak yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Güveniş Caddesi’nde açık unutulan rögara düşen araç ise çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde fırtına ile birlikte gelen sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yaklaşık 1 saat boyunca etkili olan sağanak yağış özellikle trafikteki sürücülerin zor anlar yaşamasına sebep oldu. Yağışa yolda yakalanan motosiklet sürücüleri ise ıslanmamak için köprü altlarına ve boş buldukları yere sığındılar. Açık unutulan rögara düşen otomobili vatandaşlar kurtardı Öte yandan Güveniş Caddesi’nde açık unutulan rögara önlem alınmayınca araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Rögara düşen otomobil vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yağışın ardından hala rögara önlem alınmazken, sürücüler de duruma tepki gösterdi (HG-

