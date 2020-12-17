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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Aç kalan tilkiyi eliyle besledi

Aç kalan tilkiyi eliyle besledi

Tilkinin beslenme anı

( ARDAHAN ) ARDAHAN

Yabani Hayvanlar Hayvan 


- Ardahan'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayıp aç kalan tilkiyi bir vatandaş elleriyle beslendi. Ardahan'da kışın gelmesiyle birlikte doğanın karla kaplanması, yabani hayvanların yiyecek bulmakta zorlanmasına yol açıyor. Bu nedenle zaman zaman insanlara yaklaşan yabani hayvanlar, vatandaşlarca besleniyor. Ardahan'ın Hanak ilçesinde aç kalan tilki, akşam saatlerinde yerleşim alanına inerek Gürhan Işık'ın evinin bahçesinde kendisine verilen ekmeklerle karnını doyurdu. Tilki, verilen ekmek parçalarıyla karnını doyururken etrafına da bakınmayı ihmal etmiyor.
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