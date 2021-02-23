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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Aç kalan tilki köydeki evlere girerek karnını doyuruyor

Aç kalan tilki köydeki evlere girerek karnını doyuruyor

-Tilkinin evdeki görüntüleri

Sosyal Medya Televizyon Canlı Yayın Kış Mevsimi Televizyon Ekranı 

--Muhtarın köydeki tilkiyi yedirmesi sırasında yaptığı canlı yayın görüntüleri

( GÜMÜŞHANE ) GÜMÜŞHANE

- Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyünde kış mevsiminde köye dadanan bir tilki evlere kadar girip yemek yiyor, açık olan televizyona bakıyor. İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta yer alan köyde bu yıl kış mevsiminde köyün maskotu olan bir tilki ortaya çıktı. Köydeki hemen tüm evlerin kapılarına kadar giden hatta bazı evlerden içeriye girerek açık olan televizyonu izleyen tilkiye köylüler de yemek, bisküvi veriyor. Köyün müdavimi olan tilkiye şimdilik bir isim koyulmazken köy halkının sıcak ilgisini gören tilki her akşam köye gelerek, köylülerin ikramıyla karnını doyuruyor. Köyden İsmail Çakmak’ın evine giren tilki ikram esnasında televizyon ekranına bakmayı da ihmal etmedi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Keskin’in bu videosu çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı. Köy muhtarı Mustafa Keskin, tilkinin köydeki hemen herkesin evine gittiğini, vatandaşların da ekmek, mısır ve et verdiğini belirterek, “Tilkiye şimdilik bir isim vermedik. Yem ve yemek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (RE-ÖS-Y)
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