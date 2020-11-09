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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Aç kalan domuz şehir merkezine indi

Aç kalan domuz şehir merkezine indi

Domuzun ilerleyişi

( HATAY ) HATAY

Amatör Kamera Ormanlı Amatör Cep Telefonu Yaban Domuzu 


- Hatay'da, aç kalan domuzun şehir merkezine inmesi amatör kameralara yansıdı. Olay Defne ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerindeaç yaban domuzu kent merkezine inerek, yiyecek aradı. Şehir merkezine inen yabandomuzu, bir sitede oturan vatandaşlar tarafındancep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre etrafta yiyecek arayan yaban domuzu daha sonra ormanlık alana girerek, gözden kayboldu.
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