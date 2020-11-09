Aç kalan domuz şehir merkezine indi



- Hatay'da, aç kalan domuzun şehir merkezine inmesi amatör kameralara yansıdı. Olay Defne ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerindeaç yaban domuzu kent merkezine inerek, yiyecek aradı. Şehir merkezine inen yabandomuzu, bir sitede oturan vatandaşlar tarafındancep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre etrafta yiyecek arayan yaban domuzu daha sonra ormanlık alana girerek, gözden kayboldu.



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