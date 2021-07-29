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Aç kalan ayılar mezbahaneye indi
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Aç kalan ayılar mezbahaneye indi

Aç kalan ayılar mezbahaneye indi

Çöp konteynırının yanından yiyecek yiyen ayı

Ormanlı Hayvan 

-Konteynırdan yiyecek alan anne ve iki yavrusu
-Konteynıra doğru gelen ayı
-Konteynıra çıkan ayı
-Konteynırın üzerinde yiyecek yiyen ayı
-Ayılardan detay görüntüler

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’nin Pülümür ilçesinde aç kalan boz ayılar, ilçe mezbahanesine kadar inerek çöpten karınlarını doyurdu.Tunceli’nin Pülümür anne ve yavru boz ayı, açlıklarını gidermek için ilçe merkezinde bulunan mezbahaneye kadar indi. Ayılar, mezbahanenin konteynerinden hayvan sakatatları ile iç organlarını yedi. Uzun süre karınlarını doyurmakla uğraşan ayılar, daha sonra ilçe merkezinden ormanlık alana giderek gözden kayboldu.
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