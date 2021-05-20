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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Aç kalan ayı ve yavruları böyle görüntülendi

Aç kalan ayı ve yavruları böyle görüntülendi

ayılardan görüntü

( BURSA ) BURSA

Kamera Cep Telefonu Yavru Ayılar 


- Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ’da ormanda aç kalan ayı ve 2 yavrusu, Zeyniler köyü yolunda görüldü.
17 günlük kısıtlamayla birlikte ormanlarda yiyecek bulmakta zorlanan ayı ailesi, Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler köyü yoluna indi. Gece saatlerinde köy yolundan inen vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde, anne ayı bariyerlerin üzerinde görülürken, yavru ayılar aracın ışıklarını görünce kaçtı. Bu ânlar cep telefonu tarafından kaydedildi.
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