90 milyon yıllık fosillerin bulunduğu Alara-Geyik Dağı'nın milli park olması için başvuru yapıldı

-Mevlüt Güven röp.

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( ANTALYA -DRONE) ANTALYA



- Antalya’nın Alanya, Gündoğmuş, Manavgat ve Akseki sınırları içinde yer alan, 3 bine yakın canlı barındıran ve 90 milyon yıllık fosiller bulunan ‘Alara-Geyik Dağı Milli Parkı’ projesinde çalışmalar tamamlanarak başvuru yapıldı.Milli Park Koordinasyon Kurulu, dünyanın yaşanabilir 100 havzası içerisinde 17. sırada yer alan Antalya'daki Alara Vadisi'nin milli park ilan edilmesi için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Alanya, Gündoğmuş, Manavgat ve Akseki ilçelerinin sınırları içinde yer alan Alara-Geyik Dağı Milli Parkı projesi hazırlanarak başvurusu yapıldı. Milli Park Koordinasyon Kurulu Danışmanı Mevlüt Güven, tanıtım toplantısında hazırlanan raporun yetkili yerlere sunulduğunu anlattı.“Bu proje Antalya turizmine destinasyon sağlayacak”Bölgenin çok değerli bir yer olduğunu aktaran Güven, “Proje Alanya ve Gündoğmuş’un tabiat alanlarıyla ilgili bu bölgede çok fazla canlı hem bitki açısından hem hayvan açısından, özellikle endemik bitki açısından çok zengin bir bölge. Yine karstik alanların çok fazla olduğu bir bölge. Geyik Dağı dediğimiz dağın tepesinde 2875 metre yükseklikteki 90 milyon yıllık canlıların yaşamış olduğu fosillerin bulunmuş olması. Yine bu bölgede yaşayan insanların doğal ürünler yetiştirmesini sağlamak, iktisadi ve kültürel alanda gelişmesini sağlamak, hem ülke turizmine, hem Antalya turizmine bir destinasyon sağlamak, doğayı, doğanın içinde yaşayan canlıların korunmasını sağlamayı amaçlayan bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmada çeşitli üniversitelerden çok değerli hocalarımız var, 10 civarında arkadaşımızla birlikte bu çalışmaları sürdürdük. 2 Mart günü de Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü’ne müracaat ederek milli park ilanının yapılması için başvurumuzu gerçekleştirdik” dedi.

“Milli park müracaatımıza olumlu bakar ve sonuçlandırırız diye düşünüyorum”82 sayfalık bilimsel bir rapor hazırlayıp sunduklarını aktaran Güven, “Bu rapor üzerinde değişiklikler yapılabilir, ilaveler, çıkarmalar yapılabilir ama önemli olan bu bölgenin milli park ilan edilerek özellikle Uçansu Şelalesi ve Alara Vadisi’nin UNESCO tarafından 1990’lı yıllarda dünyada yaşanabilir yüz havzadan 17’nci sıradaki havza olarak ilan edilmiş olması bizim çıkış noktamız oldu. Buraların korunması gerekiyor ki bu doğal güzellikler milli park ilan edilmekle daha fazla korunabileceğinden biz böyle bir çalışmayı gerçekleştirdik. İnşallah bu konuda ilgili bakanlığımız milli park müracaatımıza olumlu bakar ve sonuçlandırırız diye düşünüyorum” diye konuştu.

“27 tane en önemli endemik bitki olan bitkiden var”Bu alanda 3 bine yakın canlının yaşadığını ifade eden Güven, “Bunların 150 civarında olanı endemik canlılarımız. Bitki çeşitliliği çok fazla. 10 binden fazla bitki yetişiyor burada. Bu endemik bitkilerin en önemli olanı dünya üzerinde 27 tane en önemli endemik bitki olan bitkiden var. Yine geçen yıl tespit edilen Gündoğmuş’un Gelesendra Yaylası'nda bir taş ocağında yılan fotoğrafı çekildi. Bu yılanın dünyada endemik yılanların en önemlisi olduğu ifade edildi. Daha sonra dünya canlılar literatürüne geçti ve taş ocağı yılanın bulunmasıyla korunması için kapatılıyor” şeklinde konuştu.





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