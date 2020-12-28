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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
56 saatlik kısıtlamanın sonlanmasıyla E-5'te trafik yoğunluğu

56 saatlik kısıtlamanın sonlanmasıyla E-5'te trafik yoğunluğu

Trafik görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hafta Sonu Trafik Yoğunluğu 


- Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Bu sabah kısıtlamanın sona ermesiyle E-5 Altunizade mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu. Korona virüsle mücadele kapsamında Cuma saat 21.00 ile Pazartesi saat 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. 56 saat süren kısıtlamanın sonlanmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.
Sabah saatlerinde E-5 karayolu Altunizade mevkiinde de trafik yoğunluğu nedeniyle araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğunun yüzde 45'lere ulaştığı gözlendi.
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