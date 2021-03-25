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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
52 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

52 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı ve sis (araç içinden görüntü)

Karayolları Köy Yolları Karla Mücadele Yağan Kar Yağışı 

-Yağış nedeniyle yolda güçlükle ilerleyen araçlar ve karayolları ekipleri
-Ağaç dallarında biriken karlar
-Çiçek açmış bir ağaç ve üzerine yağan kar

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 52 köy yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji'nin uyardığı kar yağışı Tunceli’de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Pülümür’de 23, Mazgirt’te 11, Hozat’ta 8, Nazımiye’de 6, Çemişgezek’te 3 ve Ovacık İlçesi’nde 1 olmak üzere toplam 52 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Öte yandan kar yağışı ve tipi nedeniyle Tunceli’nin Pülümür İlçesi ile Erzincan arasında ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandığı belirtildi.
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