50 yıl sonra yola kavuştular

-Parke taşlarından görüntü

-Parke taşlarının döşenmesinden görüntü

-Köy muhtarının konuşması

-Köy sakinlerinden Hüseyin Ayhan’ın konuşması

-İş makinasının parke taşlarını taşımasından görüntü

-Köyden genel genel ve detay görüntü



( SİİRT - ÖZEL)- Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla köyü yolu, parke taşı ile döşendi- Yolları 50 yıl sonra yapılan köylüler, çamur deryasından kurtulmanın mutluluğunu yaşadı SİİRT



- Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla köyü yolu, 50 yıl sonra yapıldı. Yarım asır sonra yola kavuşan köylüler, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti. Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla köy yolu, Siirt İl Özel İdaresi tarafından yapıldı. 50 yıl sonra yolları parke taşı ile döşenip çamur deryasından kurtulan köylüler, yetkililere teşekkür etti. Tosuntarla köy yoluna parke taşı yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten muhtar Naif Ayhan, vatandaşların talebi üzerine Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimat verip yolun yapımına başlandığını söyledi.



Yaklaşık 50 yıldan bu yana köy yolarının olmadığını ve yapılan yeni yolla beraber parke taşına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını kaydeden Ayhan, "50 senedir bizim köyümüze herhangi bir yol yapılmamıştı. İlk kez bu sene yolumuza kavuştuk. Allah devletimize zeval vermesin. İlk defa köyümüzün yolu yapıldı. Çamurdan kurtulduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla köyüne 50 yıl aradan sonra yola parke taşı döşendiğini gören köy sakinlerinden Hüseyin Ayhan, yollarının yapılmasında emeği geçen başta Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu olmak üzere herkese teşekkür ettiklerini söyledi.



Ayhan, "Yolumuzu yapanlardan Allah razı olsun. Daha önce çamurdan evimize gidemiyorduk. İlk defa böyle güzel yol oluyor. Parke taşının yapılmasından çok memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(SD-YRT



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