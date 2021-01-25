5 dakika süren dolu yağışı etkili oldu



- Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Edirne’nin kent merkezinde zaman zaman sağanak yağış geçişleri yaşanırken, Lalapaşa ilçesinde ise yaklaşık. Dakikalar içerisinde yerlerin beyaza büründüğü görüldü.

Hava sıcaklığının 8 derece olarak ölçüldüğü ilçede dolu yağışının ardından güneş açtı. Kent genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacak yağışların, gecenin ilerleyen saatlerinde yerini kar yağışına bırakacağı tahmin ediliyor. (ŞU-



loading...