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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
5 dakika süren dolu yağışı etkili oldu

5 dakika süren dolu yağışı etkili oldu

DOLU YAĞIŞI

( EDİRNE ) EDİRNE

Cenin Sağanak Yağış Dolu Yağışı Kar Yağışı Irak 


- Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. Edirne’nin kent merkezinde zaman zaman sağanak yağış geçişleri yaşanırken, Lalapaşa ilçesinde ise yaklaşık. Dakikalar içerisinde yerlerin beyaza büründüğü görüldü.
Hava sıcaklığının 8 derece olarak ölçüldüğü ilçede dolu yağışının ardından güneş açtı. Kent genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacak yağışların, gecenin ilerleyen saatlerinde yerini kar yağışına bırakacağı tahmin ediliyor. (ŞU-
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