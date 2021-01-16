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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
314 yaban hayvanı tedavi edilip doğaya salındı

314 yaban hayvanı tedavi edilip doğaya salındı

HAYVANLARIN DOĞAYA SALINMASI

( BURSA ) BURSA

Ormana Hayvan 


- Bursa’da 2020 yılında 314 yaban hayvanı tedavi edilerek tabiata salındı. Doğa Koruma ve Millî Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, sorumluluk sahasında ve Bursa Şube Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Celal Acar Yaban Hayvanı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, yardıma muhtaç hayvanlara kucak açtı. Salgın sürecinin ağır etkileri altında 2020 yılında yardıma muhtaç, hasta ve yaralı yaban hayvanlarına şifa dağıtılan merkezde 314 yabani kuş ve memeli yaban hayvanı tedavi edilerek tabiata salındı. Uzman Veteriner Hekim Azizcan Sezer ve Veteriner Hekim Melek Ilgın tarafından tedavi edilen hayvanların bazılarının ormana salınmaları ise böyle görüntülendi.
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