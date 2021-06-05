Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
3 yıldır iş makinesi hidroliğinin üzerine yuva kuruyorlar

3 yıldır iş makinesi hidroliğinin üzerine yuva kuruyorlar

Kepçenin çalışmasından görüntü

Benin İş Makinesi Kepçe Operatörü 

-Kuşlardan görüntü
-Röportaj

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum'un Oltu ilçesindeki beton santralinde kepçe operatörü olarak çalışan Remzi Öztürk tarafından kullanılan kepçenin hidrolik tankının üzerinde kuyruk sallayan kuşu üç yıldır yuvasını kepçe içerisine yapıyor ve 5 yavrusunu da burada büyütüyor. Remzi Öztürk, çalışırken yuvaya yem getiren kuşu görünce iş makinesini durduruyor. Anne kuş yavrularını doyurduktan sonra Öztürk çalışmasını sürdürüyor. Kepçe operatörü Remzi Öztürk, çalışırken çok dikkat ettiğini söyledi.

Kepçe ile santralin dışına çıkmadığını hatırlatan Öztürk, "Kuş, sürekli kepçeyi takip ediyor yakın mesafelerde beninle geliyor ama uzak gidince gelmiyor. Yavru kuşların sağlık durumları çok iyi. Her geçen gün biraz daha büyüyorlar. Onlara çok alıştım. Uçup giderlerse buruk bir sevinç yaşayacağım" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement