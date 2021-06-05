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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
3 metrelik yılanların dansı görenleri şaşırttı

3 metrelik yılanların dansı görenleri şaşırttı

Yılanların dans etmesi

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Uzunlu 


- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, uzunluğu 3 metre olan yılanların dansı görenleri şaşırttı. İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı Köyü sakinlerinden Yunus Basmacı, dağda otlanan ineklerinin yanına gittiği sırada uzunluğu yaklaşık 3 metre olan iki yılanla karşılaştığını ifade ederek, “İnekleri su içmeleri için götürdüm. Sonra yılanları gördüm. Hemen aşağı kardeşimin yanına gittim. Onu alıp beraber yılanların olduğu yere gittik. Yılanlar dans ediyordu. Ben de hemen telefonumla yılanların dansını kayda aldım" dedi.

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