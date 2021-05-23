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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
3 bin yıllık 'Musa ağacı' pandemide sessizliğe büründü

3 bin yıllık 'Musa ağacı' pandemide sessizliğe büründü

Musa ağacından detaylar

Ölümsüz Ölümsüzlük Yasaklar Ziyaretçiler Çınar Ağacı 

-Ab-ı Hayat suyu
-Mahalle içi detay
-Mahalle sakini Abdullah Güngörsevli röportaj

( HATAY -ÖZEL) 3 bin yıllık "Musa ağacı" pandemide sessizliğe büründü HATAY

- Hatay'da Hazreti Musa'nın toprağa diktiği asasının 'ölümsüzlük suyu' sayesinde yeşermesiyle büyüdüğüne ve 3 bin yıllık olduğuna inanılan 'Musa ağacı' ve çevresi, pandemi dolayısıyla sessizliğe büründü.Samandağ ilçesine bağlı Hıdırbey Mahallesi'nde bulunan çınar ağacı, Hz. Musa tarafından dikildiğine inanıldığı için yöre halkı tarafından ‘Musa ağacı’ olarak biliniyor. 7,5 metre gövde genişliği ve 17 metre boyuyla bölgenin simgesi haline gelen Musa ağacı, yıllardır doğal güzelliğiyle ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerini gölgesinde ağırlıyor.Yöre halkı tarafından ağacın Samandağ’da Hz. Musa’nın elindeki asayı toprağa sapladıktan sonra asanın yeşerip fidana dönüşmesi sonucu ortaya çıktığına inanılıyor. Halk arasında Ab-ı Hayat suyundan can bulan fidanın binlerce yılda gelişerek bugünkü halini aldığına inanılıyor.Mahalle sakinlerinden Abdullah Güngörsevli, pandemi nedeniyle mahallede günlerin çok sakin geçtiğini belirterek, "Şu an buranın tıklım tıklım olması lazımdı ama köyün hali bu, bomboş. Bir yandan iyi oluyor, bir yandan da halkımıza zarar veriyor. Pandeminin bir an önce bitmesini bekliyoruz. Halkımız yasaklara uysun ve bir an önce artık bitirelim de eski halimize geri dönelim" dedi.

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