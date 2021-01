2600 yıllık geçmişi olan Uluabat Gölü'nde kuraklık tehlikesi

-balıkçı İsmail Yılmaz röportajı

Gölyazı'da balıkçılık kuraklık sebebiyle tehdit altında



- M.Ö. 6. yüzyıla dek uzanan tarihî güzellikleri bünyesinde barından Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı’yı da kuraklık vurdu. Tatlı su balıkçılığı ile geçinen mahalle sakinleri, bu aylarda 3-4 metre olması gereken suların 1 metrede kaldığını ifade etti.

Bursa’nın en zengin antik yerlerinden olan ve doğal güzellikleri ile Türkiye’de adından söz ettiren Gölyazı’yı kuraklık vurdu. Mahalle sakinlerinin tatlı su balıkçılığı ile geçindiği Gölyazı’da kıyıdan çekilmeler gözle görülür ölçüde olmasa da, suyun derinliği 1 metreden aşağı düştü. Her sabah balık mezatlarının yapıldığı ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı Gölyazı’da yağışların olmamasından dolayı suların azaldığı, buna bağlı olarak balıkçılığın risk altında olduğu dile getirildi.

Tek köprü ile karaya bağlı ada şeklindeki mahallede balıkçı tekneleri kıyıya bağlanmış durumda. Bu aylarda iki mahalle arasında bulunan köprünün altı sularla kaplı olması gerekirken, suyun olmaması tedirgin ediyor. Uluabat gölünün kıyısındaki sular altındaki sazlıklar ve adacıkların gün yüzüne çıktığı görüldü.

Mahallede balıkçılık ile geçimini sürdüren İsmail Yılmaz, “Gölyazı’nın geçim kaynağı sadece tatlı su balıkçılığı, yani gölümüzdür. Bu suların çekilmesi ile işlerimiz çok kötü. Balık tutamıyoruz. Şu anda bu aylarda köprünün altından sandalların geçmesi gerekiyordu. Ama yapılacak bir şey yok. Şu an görmüş olduğunuz yerin en derin yeri 1 metre 20 santimetredir. Suyun genişliği sizi aldatmasın. Sular bu sene yağış olmadığı için hiç gelmedi. Şu an bu suyun seviye olarak 3 metrenin altında olmaması gerekiyor” dedi.

Gölyazı’nın son hâli havadan drone ile de görüntülendi.



