Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
2 kangal sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı

2 kangal sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı

-kangal köpeklerinin ayıyı kovalamaısı çobanın çektiği cep telefonu görüntüsü

Köpek Kangal Köpeği Harekete Geç Cep Telefonu Hayvancılık 

--zalo isimli köpek detay
--çoban izzet şahin röp

( SİVAS ) -- Sivas’ın Eğribucak köyünde hayvancılıkla uğraşan İzzet Şahin, kangal köpeklerinin sürüsüne yaklaşan ayıyı kovalamayıp uzaklaştırma anlarını cep telefonuyla görüntüledi. SİVAS

- Sivas’ın Eğribucak köyünde hayvancılıkla uğraşan İzzet Şahin, kangal köpeklerinin sürüsüne yaklaşan ayıyı kovalamasını cep telefonuyla görüntüledi. Sivas’ın Eğribucak köyünde yaşayan İzzet Şahin, merada hayvanlarını otlattığı sırada ilginç bir olay yaşadı. Şahin’in hayvan sürüsünü otlattığı esnada ‘Zalo’ ve ‘Yumak’ isimli 2 kangal köpeği, ayıyı fark etti. Ayıya karşı harekete geçen kangal köpekleri ayıyı kovalayarak, sürüden uzaklaştırdılar. Çoban İzzet Şahin’de bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şahin, kangal köpeklerinin ayıyı çalının içinde fark ettiklerini belirterek “Hayvancılıkla uğraşıyorum, kendi hayvanlarımın çobanlığını yapıyorum. Ben geçen gün ayıyla karşılaştım hatta videosunu da çektim. Kangallar kovaladı. Benim kangalımın ismi zalo, çalının içerisinden ayıyı çıkardılar. Oradan kovaladılar. Korkmadılar ama fazlada yaklaşamadılar, ayı cüsseli malum. Zalo çalının içerisinden çıkardı, yumak kovaladı. Geçmişte ayıdan pençe yemişlerdi, o yüzden ayı geri dönünce kaçtılar. Sonrada ayının peşine düştüler. Sürüden uzaklaştırdılar” dedi.
(VK-GF-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement