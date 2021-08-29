2 helikopter ve 1 uçağın müdahale ettiği Tunceli’deki orman yangınının yüzde 95’i söndürüldü

--çalışmaların takip edilmesi

--ormandan detay

--valilik tarafından paylaşılan video



( TUNCELİ ) - TUNCELİ



- Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Buzlutepe ile Tanzi Deresi üzerinde süren orman yangına karadan çok sayıda ekibin yanı sıra 2 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı müdahale ediyor. Yapılan çalışmalarla yangının 95’i söndürülürken, bugün tamamen söndürülmesinin hedefleniyor. Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkiinde yaklaşık 10 gün önce başlayan orman yangını, kontrol altına alınmasının ardından rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.

Geniş bir alana yayılan yangına, ekipler müdahale başladı.

Yangına, 2 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 2 dozer, 2 greyder, 3 arasöz, 5 adet yangın ilk müdahale aracı, 40 kişilik ekip, 3 tim jandarma ekibi müdahale etti. Yapılan çalışmalarla yangının 95’i söndürülürken, bugün tamamen söndürülmesinin hedeflendiği bildirildi.

Ayrıca Vali Mehmet Ali Özkan’da bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip ederek, yetkililerden bilgi aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “ Hozat Tanzi Deresi üzerinde tek bölgede devam eden örtü yangınını söndürme çalışmaları, havadan 2 helikopter, 1 uçak ve karadan devam etmekte olup çalışmaların gün içerisinde kısa sürede tamamlanması ve yangının tamamen söndürülmesi hedeflenmektedir. Yangını söndürmek için canla başla mücadele veren ekiplerimize ve tüm imkanları seferber eden yüce devletimize şükranlarımızı sunuyoruz” denildi. (ET-CK-

