100’e yakın kuş türünü böyle görüntüledi, çektiklerini klip haline getirdi

-FARKLI KUŞ TÜRLERİ

-DALA KONANLAR

-SU İÇİNDE YÜZENLER

-FARKLI AÇILANDAN BOL DETAYLAR

-MÜZİK İÇİN TELİF SIKINTISI OLUR MU? OLURSA SESSİZ VERELİM



( BURSA ) BURSA



- Bursa ve Balıkesir sınırları içerinde 100’e yakın kuş türü, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından 2 yıllık bir çalışmanın ardandan görüntülendi. Birbirinden güzel kuş türlerinin görüntüleri 2 dakikalık bir klip haline getirildi.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Uluabat Gölü, Kocaçay Deltası, Longoz Ormanı, Karacabey Ovası ile Manyas Kuş Cenneti ile Marmara Denizi kıyısında, 86 kuş türünü tek tek kayda aldı. 2 yıllık bir çalışmanın ardından içerisinde bataklık kamışçını, sibirya taşkuşu, kara sumru, sürmelikumkuşu, suna, küçük suçulluğu, ak sırtlı ağaçkakan, büyük orman kartalı, sülün, pasbaş patka, kara sinekkapan gibi nadir görülen kuş türleri görsel şölene imza attı. Tüydeş’in görüntülerden derlediği klip kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Videoyu yabancı takipçiler ağırlıklı yüzlerce kişi sosyal medyada beğeni yağmuruna tuttu.



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