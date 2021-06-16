Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
1 haftadır kayıp olan keçiler drone ile bulundu

1 haftadır kayıp olan keçiler drone ile bulundu

Drone pilotu Buğurcan Ateş'in Karasis bölgesinde keçileri bulmak için yaptığı açıklama

Keçi Çekim Hayvancılık Bulduk Hayvan 

-Keçilerin drone le görüntülenmesi
-Keçileriin sahibine kavuşma anı
-Keçilerin sahipleri ile yürüme anları

( ADANA )- Besicinin keçilerine kavuşma anı da görüntülendi ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde bir besici kaybolan keçilerine drone yardımıyla kavuştu. İlçeye bağlı Dağlıca Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Okan Çakıcılı, bir hafta önce Karasis çevresindeki dağlık arazide otlattığı hayvanları geri dönmeyince çevrede arama yaptı. Arazinin zorlu şartları nedeni ile hayvanlarına ulaşamayan Okan Çakıcılı, doğa çekimleri yapan drone pilotu arkadaşı Buğurcan Ateş’i arayarak drone ile keçileri bulması için yardım istedi. Sabah erken saatlerde keçileri aramak için drone havalandıran Buğurcan Ateş arkadaşı ile birlikte kaybolan keçileri dağlık alanda arama çalışması yaptı. Drone ile bulunan keçilerine kavuşan Okan Çakıcılı, arkadaşına teşekkür etti. Çakıcılı'nın keçilerine kavuşma anı da görüntülendi. Buğurcan Ateş ise keçileri buldukları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Belgesel tadında bir keçi bulma çalışması oldu” dedi.
(BRL-
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement