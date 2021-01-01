Akıncı dizisine damga vuran sahne: 'Ben NATO üyesi değilim!'
Atv ' nin yeni dizisi Akıncı başladı. Akıncı yayınlanan fragmanlarıyla daha başlamadan büyük ilgi görmüştü. Akıncı 1. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluştu. Kim bu Akıncı? Köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin fragmanındaki aksiyon dolu sahneler oldukça dikkat çekmişti. O dizinin ilk bölümünde ise Akıncı'nın 'Ben Nato üyesi değilim' dediği sahne diziye damga vurdu!
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