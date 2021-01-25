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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yüksek Hızlı Tren Yozgat’tan geçti

Yüksek Hızlı Tren Yozgat’tan geçti

drone ile trenin görüntülenmesi

Uzunlu Forma 

-röportaj

( YOZGAT - DRONE) YOZGAT

- Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında performans testi için Ankara'dan hareket eden tren Yozgat istasyonundan geçti. Tren drone ile havadan görüntülendi. Ankara'dan saat 08.00'da Balışeyh konvansiyonel hattından hareket eden test treni, Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinden saat 11.35'te Yozgat Divanlı istasyonuna ulaştı. İstasyonda durmayan tren Sivas yönüne gitti. 404 kilometrelik Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattında yaklaşık 66 kilometre uzunluğunda 46 tünel, 27,5 kilometre uzunluğunda 53 adet viyadük ve hat üzerinde 8 istasyon bulunuyor. Asrın projesi olarak adlandırılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesi tamamlandığında 12 saat olan Ankara-Sivas arası 2 saate, Ankara-Yozgat arası da 55 dakikaya düşecek. (BMG-GF-
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