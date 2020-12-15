YILIN OLAYLARI 2020 - TEMMUZ (7)

VAN'DA KEŞİF UÇAĞI DÜŞTÜ: 7 ŞEHİT - Ekiplerin Artos Dağında keşif uçağının düştüğü alanda inceleme yapması - Helikopterlerin keşif uçağının düştüğü alanda uçması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopterle Artos Dağına gelmesi - Bakan Soylu'nun keşif uçağının düştüğü alanda inceleme yapması - Kurtarma araçlarının bölgeye tırmanması - Şehitlerin naaşlarının havaalanına getirilmesi - Şehitlerin naaşının katafalka konulması - Şehitlerin öz geçmişlerinin okunması - Kuran - kerim okunması ve dua edilmesi - Şehitlerin naaşının tekbirlerle memleketlerine uğurlanmak üzere uçaklara taşınması - Şehidin naaşının taşınması - Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze namazının kılınması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tabuta omuz vermesi - Şehit cenazesinin mezarlığa getirilmesi - Şehidin özgeçmişinin okunması ve dua edilmesi - Saygı atışı - Bakan Soylu'nun şehidin eşine Türk Bayrağını vermesi“TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ DÜNYANIN BİRÇOK YERİNDE SES GETİRDİ” - "Türkiye'nin Otomobili"nin tanıtım videosu - TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni - TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın konuşması - TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Tören için hazırlanan dijital gösterinin görüntüleri - Beton atılacak alandan görüntüler - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basması - İş makinelerinin çalışmalarından görüntüler - Hatıra fotoğrafı çektirilmesi - Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit (16 Temmuz)Van’da keşif uçağının Artos Dağı’na çarparak düşmesi sonucu ikisi pilot 7 emniyet mensubu şehit oldu. - “Türkiye’nin otomobili dünyanın birçok yerinde ses getirdi” (18 Temmuz)Yerli otomobil TOGG’un üretileceği Bursa’nın Gemlik ilçesindeki TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi’nin inşaat başlama töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla geçekleşti. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin Otomobili sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok yerinde ses getirdi.” dedi. TOGG tarafından üretilecek otomobillerin Ar - Ge’si ve tasarımının buradan yapılacağını, seri üretime yine burada geçileceğini belirten Erdoğan, “Fabrikayı 18 ayda tamamlamayı ve aracımızı 2022 yılının son çeyreğinde banttan indirmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.
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