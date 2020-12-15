YILIN OLAYLARI 2020 - ŞUBAT (3)

4. ULUSAL ANTARKTİKA BİLİM SEFERİ - 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Doç. Dr. Burcu Özsoy'un 4. Antarktika seferi ile ilgili açıklamaları - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Bilim Seferi için yola çıkan heyetin uğurlama törenindeki konuşması - Bakan Varank'ın proje koordinatörü Doç. Dr. Burcu Özsoy'a Türk Bayrağı hediye etmesi - Bakan Varank ve bilim heyetinin Türk Bayrağı ile basın için poz vermeleri - Bakan Varank'ın Göktürk - 1 uydusuyla uzaydan çekilen Antarktika'da kurulacak Türkiye üssü fotoğrafını göstermesi - 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferinde bilim heyetinin yaptığı çalışmaların anlatıldığı tanıtım filmi - Bilim heyetinin yurda dönmesi ve karşılanması - 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar ile röportaj - Bilim seferine katılan Mustafa Kemal Paşa Ortaokulundan İngilizce öğretmeni Canan Evecen ile röportaj - Bilim seferine katılan heyeti karşılamaya gelen yetkililer ve yakınlarıyla birlikte basın pozu - Bakan Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Heyeti'ni kabul etmesi - Bakan Varank'ın açıklamaları - 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Doç. Dr. Burcu Özsoy'un Türk Bayrağını Bakan Varank'a teslim etmesiMİLLİ HALTERCİ DANİYAR İSMAYİLOV 3 ALTIN MADALYA KAZANDI - Milli halterci Daniyar İsmayilov'un kilosunu ve Türk Bayrağını gösteren elektronik tabela (ARŞİV) - Milli halterci İsmayilov'un 10 - 18 2015 tarihinde Antalya'da düzenlenen şampiyonadaki rekor kıran kaldırışı (ARŞİV) - Milli halterci İsmayilov'un birincilik kürsüsüne çıkarak altın madalyayı boynuna takması (ARŞİV) - Milli halterci İsmayilov'un Türk Bayrağı ile İstiklal Marşı okuması (ARŞİV) - Mili halterci İsmayilov ile röportaj (ARŞİV) - Milli halterci İsmayilov'un konuşması üzerinde 6. Uluslararası ISSF Dayanışma Kupası'nda halter milli takımı ve kazandığı madalya fotoğrafları2020'NİN PATARA YILI İLAN EDİLMESİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşması - Patara Antik Kenti için hazırlanan tanıtım filmi - Patara Antik Kenti'ne gelen ziyaretçiler - Patara Antik Kenti'nin havadan çekilen görüntüleri (drone kamera) - 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi (09 Şubat)Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinesinde gerçekleşecek olan 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nin heyeti, İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen törenle uğurlandı. - Millî Halterci Daniyar İsmayilov’dan halterde 3 altın madalya (10 Şubat)Millî halterci Daniyar İsmayilov, Özbekistan’da düzenlenen 6. Uluslararası ISSF Dayanışma Kupası’nda erkekler kategorisi 73 kiloda 3 altın madalya kazandı. - “2020’yi Patara yılı ilan ettik” (12 Şubat)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020’nin Patara Yılı olduğunu duyurdu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım