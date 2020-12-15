YILIN OLAYLARI 2020 - ARALIK (1)

194 SENELİK CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASININ YENİ BİNASINA TARİHİ AÇILIŞ - CSO'nun yeni binasının havadan görüntüleri - CSO'nun yeni binasının Konser salonunda yürütülen açılış hazırlıkları - CSO'nun yeni binası konser salonunda oturma düzeni ve sahne düzeni - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, medya temsilcilerine yeni CSO binasını gezdirmesi - Tanıtım videosunun izlenmesi - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının konseriİLK MİLLİ HELİKOPTER MOTORU TEİ - TS1400'ÜN TESLİMİ VE TASARIM MERKEZİ AÇILIŞ TÖRENİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İlk Milli Helikopter Motoru TEİ - TS1400'ü test etmesi - İlk Milli Helikopter Motoru TEİ - TS1400'ün test edilmesi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - İlk Milli Helikopter Motoru TEİ - TS1400'ü test edilmesi - Açılış töreni kurdele kesilmesi - 194 senelik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni binasına tarihi açılış (3 Aralık)Dünya metropollerinin sayılı müzik merkezlerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yeni binasının düzenlenen tarihi törenle hizmete açıldı. - İlk Milli Helikopter Motoru TEİ - TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni (5 Aralık)TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'de (TEI) üretilen ilk milli helikopter motoru TEI - TS1400'ün teslimi ve tasarım merkezinin açılış töreni gerçekleştirildi.
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