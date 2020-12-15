YILIN OLAYLARI 2020 - AĞUSTOS (2)

TÜBİTAK MÜKEMMELİYET MERKEZLERİ AÇILDI - Gebze TÜBİTAK Yerleşkesi'nde Hidromek tarafından üretilen yerli elektrikli ekskavatör - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli elektirikli ekskavatötü kullanması - TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın açılış törenindeki konuşması - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması - Türkiye'nin Motor Geliştirme ve Test Merkezi'nin açılış kurdelasının kesilmesi - Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün açılış kurdelasının kesilmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gebze'deki TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi'nin açılış kurdelasını kesmesiMTA ORUÇ REİS SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİNİN AKDENİZ'DEKİ FAALİYETLERİ - MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisi ve donanmaya ait gemiler - Oruç Reis ve beraberindeki gemilerin Akdeniz'de ilerlemeleri - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunanistan'a uyarıda bulunması - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi'nde - Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Rize İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yemekte yaptığı kıta sahanlığı hassasiyeti ile ilgili konuşması - Milli Savunma Bakanı Akar'ın AA Editör Masası yayınındaki açıklamaları - Cumhurbaşkanı Oktay'dan Yunanistan'a sert uyarı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Oruç Reis konusunda geri adım atmayız'' açıklamasıAAMİR KHAN, YENİ FİLMİNİN BİR KISMINI DEMİRKAZIK'TA ÇEKECEK - Ünlü aktör Aamir Khan'ın araçla Niğde'ye gelişi - Aamir Khan'ın hayranlarıyla fotoğraf çektirmesi - Aamir Khan'ın bir bebeği kucağına alarak sevmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Aamir Khan'ı Huber Köşkü'nde kabul etmesi - Emine Erdoğan ve Aamir Khan'ın sohbet etmeleri - Demirkazık'ta çekimleri devam eden filmden ve çekim platosundan görseller - TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri açıldı (9 Ağustos)TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katımıyla gerçekleştirildi. - MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Akdeniz’de (10 - 29 Ağustos)MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin sismik çalışma yürüteceği alan için 23 Ağustos’a kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Oruç Reis’in yeni görevi için Antalya’dan demir alarak Akdeniz’de çalışma yapacağı alana ulaştığını bildirdi.Aamir Khan, yeni filminin bir kısmını Demirkazık'ta çekecek (11 Ağustos)Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) nedeniyle Hindistan'da yarıda "Laal Singh Chaddha" adlı yeni filminin Türkiye'de çekilecek bir kısmını Niğde'deki Demirkazık Dağı'nda gerçekleştirecek. Aamir Khan’ın film çekimi için Türkiye'yi ziyaret eden ünlü aktör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile görüşme talebinde bulundu. Emine Erdoğan, yapımcı ve yönetmen Aamir Khan'ı Huber Köşkü'nde kabul etti. Khan, görüşmede Emine Erdoğan'ın çok önemli sosyal projeler yürüttüğünü ve insani yardım çalışmalarını takip ettiğini söyledi.
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