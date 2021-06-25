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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Yaylada kurduğu sistemle kendi elektriğini üretiyor

Yaylada kurduğu sistemle kendi elektriğini üretiyor

Haydar Bayram'ın kurduğu küçük HES'i anlatması

Su Elektrik Santrali Hidroelektrik Hidroelektrik Santrali 

-Detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzonlu vatandaş yayla evi için kendi kurduğu mini HES ile evinin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Trabzonlu Haydar Bayram, elektriğin olmadığı yaylada dere içerisine kurduğu sistem ile evinin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Evine yakın bir derede kendi yöntemi ile küçük bir hidroelektrik santrali kuran Bayram, dere içerisinde bir havuz yaptı. Bu havuzda biriken suları 6 metrelik boru yardımıyla kurduğu düzeneğe taşıyan Bayram, su çarkı ile elektrik üretmeye başladı.
Haydar Bayram, kurduğu sistem ile evine elektrik ulaştırdığını belirterek, “Derede bir havuz yaptım. Burada toplanan su 6 metrelik boru yardımıyla çarkı gidiyor. Çarkta dönen su ile elektrik üretiyorum. Bu sayede evimin gerekli elektrik ihtiyacını karşılıyorum” ifadelerini kullandı.
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