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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yaylada internete kavuştular, görüntülü aramadık akraba bırakmadılar

Yaylada internete kavuştular, görüntülü aramadık akraba bırakmadılar

Vatandaşların yakınlarını görüntülü araması

Baz İstasyonu Salda İnter Irak 

-Mahalleden detay görüntü
-Yaylalı Mahalle Muhtarı Sait Şahin konuşmasından görüntü
-Vatandaşların konuşması
-Vatandaşlardan detay

( ANTALYA -ÖZEL)- Kırsalda internete kavuşan vatandaşların sevinci ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesine 82 kilometre uzaklıktaki yaylada baz istasyonu olmaması nedeniyle radyolink sistemi kurularak internete kavuşan vatandaşlar, mutluluklarını görüntülü aradıkları yakınlarıyla paylaştı.İlçe merkezine 82 kilometre uzaklıktaki bin 800 rakımlık Boyalı Yaylası’nda yaşayanlar, bölgede baz istasyonu olmaması nedeniyle yıllardır internet ve şebeke sorunu yaşıyordu. Kurulan radyolink sistemiyle cep telefonlarından internete erişim sağlayan vatandaşlar sonunda internete kavuştu. İnternet erişiminin olmasıyla oldukça sevinen vatandaşlar, yakınlarını görüntülü arayarak bin an olsun ellerinden cep telefonlarını düşürmüyor.“Erişime kavuşmanın mutluğunu yaşıyoruz”Yaklaşık 7 yıldır internetin bağlanması için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Yaylalı Mahalle Muhtarı Sait Şahin, erişime kavuşmanın mutluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şahin, “Allah’ın izniyle bu sene internetimizi kurduk. Burada yaşayan vatandaşların hepsi internet takılmasını talep ediyor. Vatandaşlarımıza güzel bir hizmet yaptığımızı düşünüyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu hizmetler kolay gelmiyor” dedi.
İnternete kavuşan vatandaşlar ise hizmetten dolayı çok memnun olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. İnternetle ilk bağlantıyı görüntülü olarak kuran vatandaşlar mutluluklarını da uzaktaki yakınlarıyla paylaştı.
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