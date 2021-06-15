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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Yaralanmaktan saniyelerle kurtuldu... Tamire bırakılan telefonun patlama anı kamerada

Yaralanmaktan saniyelerle kurtuldu... Tamire bırakılan telefonun patlama anı kamerada

Olay yeri, telefon patlama anı, şahsın konuşması, detaylar

( BURSA ) BURSA

Kötülük Kamera Patlama Anı Irak 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren telefon tamircisinde meydana gelen olayda, telefon patladı. Alevlerin çıktığı anda işyeri sahibi İdris Akbaş, saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay Cuma Mahallesi'ndeki telefon tamircisinde meydana geldi. İşyeri sahibi İdris Akbaş, müşterinin bıraktığı arızalı telefonu camın önüne koyup, çay ikramı için yöneldi. Telefonun yanından 1 adım uzaklaştığı sırada, telefon bir anda patladı. Alev topuna dönen telefonu gören Akbaş, telefonu eliyle söndürmeye çalıştı. Saniyeler yararlanmaktan kurtulan Akbaş, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Telefonun patlama anı ise işyerinin güvenlik kamelarına saniye saniye yansıdı. Olayı anlatan İdris Akbaş, "Müşterimiz batarya değişimi için telefonunu bıraktı. Telefonu camın oraya koydum ve çay almak için yöneldiğimde o sırada telefonun bataryası patladı. Çok şükür bir sorun yaşamadık. Bilindik şeyler. Sürekli başımıza gelen durumlar. Tavsiyemiz; vatandaşlara bataryası şişik olarak kullanmamalarını söylüyoruz. Bunu tevafuk olarak görüyorum. Bazı ikramlar bazı kötülükleri örtüyor tezini görmüş olduk" dedi.
(SBA-İHS)
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