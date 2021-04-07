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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ümraniye’de bir restoranda kripto parayla ödeme dönemi başladı

Ümraniye’de bir restoranda kripto parayla ödeme dönemi başladı

Müşterinin Kripto para ile ödeme yapması

Alışveriş Teknoloji Akıllı Telefon Kripto 

-müşteri ile röportaj
-Restoran sahibi ile röportaj
-Genel

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ümraniye’de bulunan bir restoranda kripto para ile ödeme dönemi başladı.
"Müşterilerimizin neredeyse yüzde yirmisi kripto parayla burada ödeme yapıyor" diyen işletme sahibinin girişimci tavrı büyük ilgi toplarken, müşteriler yeni ödeme yönteminden memnun olduklarını belirtti.
Dünyada teknolojinin gelişmesiyle kripto paralar insanların hayatında yer edinmeye başladı.
Dünyada ve Türkiye'de pandeminin yaşanmasıyla birlikte insanlar temassız alışverişe yöneldi. Bu durumdan ilham alan işletme sahibi Lokman Dağ, dikkat çekici bir olaya imza attı. Ödemeleri nakit ve kredi kartları haricinde kripto paralar ile ödeme şekline de almaya başladı.
Büyük ilgi ve talep gören restoranda artık dijital paralar ile de ödeme yapılacağı duyuruldu. Ayrıca restoranda pandemiden dolayı korona virüse karşı bütün önlemler alındı. “Türkiye’de kripto para ile ödeme alan ilk restoran olduk” Konuyla ilgili açıklama yapan işletme sahibi Lokman Dağ "Aslında biz çok yeni bir restoranız daha bir aylık bir işletmeyiz ve biz daha burada tadilat sürecindeyken birkaç tane genç arkadaşımız kripto paranın burada geçip geçmeyeceğini sordu. Aklımıza hemen takıldı acaba nasıl olur diye. Sonra tamamen milli ve yerli olan bir coin var. Şu anda Türkiye'de çok güzel bir yazılım var. Yine akıllı telefondan uygulamayı indiriyorsunuz, karşı tarafta bunu indirmek zorunda kalıyor ve anında hiç temas olmadan tıpkı bir bankadan başka bir bankaya eft veya havale gibi düşünün anında parayı geçiriyorlar. Gelen herkes çok memnun. Ümraniye'deyiz ama Ümraniye'de bile o kadar çok kripto para kullanan varmış ki müşterilerimizin neredeyse şu anda yüzde yirmisi kripto parayla burada ödeme yapıyor. O da bizi çok mutlu ediyor " ifadelerini kullandı. (YEİ-CGK-
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