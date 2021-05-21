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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
TUSAŞ’tan bir ilk: GÖKBEY’in tam boy statik testine başlanacak

TUSAŞ’tan bir ilk: GÖKBEY’in tam boy statik testine başlanacak

Test videosu

Kanald Kapalı Alan Helikopter Trol 

-Tanıtım videosu

( ANKARA ) ANKARA

- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), GÖKBEY’e tam statik test uygulayarak tarihinin en büyük testini gerçekleştirecek. Özgün ürünlerin uçuş faaliyetlerini icra etmeden önce kritik parçaları test etmesini sağlayan Tam Boy Statik Test’te (Full Scale Static-FSST) dünyada bir ilk daha gerçekleştirilecek. Tam statik teste tabi tutulan GÖKBEY ile hacimsel olarak bakıldığında TUSAŞ tarihinin en büyük testinin yanında Türkiye için de bir ilki gerçekleştirmiş olacak. Tüm helikopter gövdesinin yüklenerek kritik parçaların test edilecek GÖKBEY ile tam boy statik testi 96 kontrol kanalı ile gerçekleştirilirken, helikopter gövdesine 96 farklı nokta ve yönde yük verilecek. 32 farklı test senaryosu içeren tam boy statik testinde yaklaşık 2 bin kanaldan sensör verisi toplanacak. Toplanan veriler, gövde üzerindeki yapısal gerinme haritaları çıkartılarak analiz edilecek. Testlerin sonunda ise helikopter gövdesinin yapısal dayanım limitleri ortaya çıkacak ve güvenli uçuş ile sertifikasyon süreçleri başlatılacak. GÖKBEY projesi kapsamında gerçekleştirilecek testler, 2014 yılında 4 mühendis ile başlatılırken, 2021 yılında 8 katına çıkarak 32 mühendis ve teknisyene ulaştı. Tesis, dünya standartlarında ekipman ve altyapı ile donatılarak, 3200m2 kapalı alana sahip ve tam kapasite ile çalıştığında aynı anda 60 farklı istasyonda 60 farklı test gerçekleştirebiliyor.
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