Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Türkiye'nin ilk cep uydusunu Bakan Selçuk'a anlattılar

Türkiye'nin ilk cep uydusunu Bakan Selçuk'a anlattılar

- Bakanın gelişi, uydunun maketinin anlatılması

Fakülte Maden Ocağı Mühendislik Maden İşçisi Öğrenciler 

-- Sergi hakkında bilgi alması
-- Konferans salonundan detay

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Bülent Ecevit Ünivesitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Grizu-263 takımı; ürettiği ve Türkiye'nin en küçük cep uydu olma özelliğine sahip Grizu-263A cep uydusunun maketini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a anlattı. Zonguldak'ta meydana gelen maden ocağı faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisinin isminin yer aldığı Grizu-263 takımını kuran mühendislik fakültesi öğrenciler, Türkiye'nin en küçük ilk cep uydusunu üretti. Grizu-263 takımı uzaya fırlatılacak olan cep uydusunun maketini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a anlattı. Uydu hakkında Bakan Selçuk'a bilgiler aktaran Grizu-263 takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun, uydunun birebir maketi ve özellikleri hakkında bilgiler aktardı. Öte yandan, Eren Eneji Meslek Lisesi'nin ürettiği el dezenfektanı ve kolonyaların bulunduğu sergi hakkında bilgiler alan Bakan Selçuk, Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları adlı programa katıldı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte Manisa Soma'daki Yaşam Odalarıİşte Manisa Soma'daki Yaşam Odaları
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Ünlü İsimlerden Soma MesajıÜnlü İsimlerden Soma Mesajı
Spor Dünyasından Taziye MesajlarıSpor Dünyasından Taziye Mesajları
THYnin Rüya Uçağı ABDdeTHYnin Rüya Uçağı ABDde
ASELSANın Su Altı Silahı Hedefe İlerliyorASELSANın Su Altı Silahı Hedefe İlerliyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement