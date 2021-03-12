Türkiye'nin ilk cep uydusunu Bakan Selçuk'a anlattılar

-- Sergi hakkında bilgi alması

-- Konferans salonundan detay



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Bülent Ecevit Ünivesitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Grizu-263 takımı; ürettiği ve Türkiye'nin en küçük cep uydu olma özelliğine sahip Grizu-263A cep uydusunun maketini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a anlattı. Zonguldak'ta meydana gelen maden ocağı faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisinin isminin yer aldığı Grizu-263 takımını kuran mühendislik fakültesi öğrenciler, Türkiye'nin en küçük ilk cep uydusunu üretti. Grizu-263 takımı uzaya fırlatılacak olan cep uydusunun maketini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a anlattı. Uydu hakkında Bakan Selçuk'a bilgiler aktaran Grizu-263 takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun, uydunun birebir maketi ve özellikleri hakkında bilgiler aktardı. Öte yandan, Eren Eneji Meslek Lisesi'nin ürettiği el dezenfektanı ve kolonyaların bulunduğu sergi hakkında bilgiler alan Bakan Selçuk, Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları adlı programa katıldı.





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