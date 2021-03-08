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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tek tekerli motosikleti görenler dönüp bir daha bakıyor

Tek tekerli motosikleti görenler dönüp bir daha bakıyor

Motosikletin yapımından görüntü

Test Sürüşü Bilim Kurgu Sanat Eseri Muhabir İnter 

-Motosikletten test sürüşleri
-Motosikletten detaylar
-Röportaj (Kürtçe)
-Diğer detaylar

( VAN )- Van’da yaşayan İranlı heykeltıraş hurda malzemelerle ilginç bir motosiklet yaptı VAN

- Van’da yaşayan İranlı heykeltıraş Ali Mutii (52), hurdacılardan topladığı demir parçalarıyla yaptığı tek tekerlekli motosikletin görüntüsü bilim kurgu filmlerini aratmadı. İran’dan 2007’de ayrılarak Irak’a yerleşen Mutii, 9 yıl Irak’ta kaldıktan sonra Türkiye’ye gelerek Van’da yaşamaya başladı.
Türkiye’nin en uzun caddelerinden biri olan İskele Caddesi üzerinde demir atölyesi dükkanı açan 3 çocuk babası Mutii, hurdacılardan topladığı malzemeleri ise birer sanat eserine dönüştürüyor. Daha önce hurda malzemelerden süs malzemesi üreten Mutii, bu kez ilginç bir çalışmaya imza attı. İnternet sitelerinde gördüğü tek tekerlekli motosikletten etkilenen Mutii, benzer bir motosiklet üretmek için kollarını sıvadı. Görenler şaşkınlığını gizleyemedi Tek tekerlekli motosiklet için hurda malzemeleri bir araya getiren Mutii, aldığı ikinci el motosikletin de aksamlarını kullandı. Parçaları bir araya getirerek yaptığı motosikletle ilk test sürüşünü gerçekleştiren Mutii, tek tekerlekli motosiklet projesinden başarılı oldu. Tek tekerlekli motosiklet çalışmasını gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Saatte 57 kilometre hız yapıyor İHA muhabirine konuşan İranlı heykeltıraş Ali Mutii, çocukluğundan beri heykeltıraşlığa ilgi duyduğunu belirtti.
Van’da şu ana kadar 3 sergi açtığını dile getiren Mutii, saatte 57 kilometre hız yapan tek tekerlekli motosiklet projesinin yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.
(YLM-MSA-Y)
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